Overvaller van winkel Ton Kanters in Schijndel niet gepakt

Gewapende overval op fruitwinkel Ton Kanters in Schijndel, man in bivakmuts dreigt met pistool

11:10 SCHIJNDEL – Groente-en fruitwinkel Ton Kanters aan de Hoofdstraat in Schijndel is dinsdag aan het begin van de avond overvallen. Een man in bivakmuts drong de verswinkel binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen. Hij ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Niemand raakte gewond.