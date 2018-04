Paaspop 'erg goed verlopen' volgens politie

Paaspop ontvangt recordaantal van 81.000 bezoekers

1 april SCHIJNDEL - Het driedaagse muziekfestival Paaspop trok dit jaar 81.000 bezoekers. Zondag traden onder meer Guus Meeuwis, Nothing But Thieves, Iggy Pop en De Jeugd van Tegenwoordig op in Schijndel.