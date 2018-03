Paaspop is bijna klaar voor Paaspop

Schijndelse scholieren leren verleidingen van geld lenen weerstaan met toneelstuk

22 maart SCHIJNDEL - Het blijft opmerkelijk stil in de zaal van 't Spectrum in Schijndel, deze woensdagmiddag tussen één en twee. Toch zitten hier ruim veertig scholieren bij elkaar. Een voorstelling, 'Cashflow', die wellicht beter beklijft dan over hun hoofd uitgestorte lesstof in de schoolbanken. Als aansprekend thema: geld. Zegen en vloek, oplossing en probleem. De VMBO 3-leerlingen van het Elde College proeven in 'Cashflow' volop van deze hoedanigheden van geld. De drie spelers van theatergroep Studio Bock en Baas spelen het stuk vlot en aanstekelijk. En, zij brengen er discussie mee op gang.