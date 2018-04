Paaspop legt extra rijplaten in strijd tegen modder, ook nieuwe parkeerplaatsen

UPDATESCHIJNDEL - Paaspop betreurt de ' modderchaos ' in de nacht van zaterdag op zondag op de parkeerplaatsen bij het festivalterrein, waar tientallen auto's vast kwamen te zitten in de modder.

,,De enorme donderbui van zaterdagavond heeft ons festival geen goed gedaan", reageert woordvoerder Ron van Hal. ,,We hebben met man en macht ons best gedaan, maar hier viel niets meer tegen te doen."

De directie van Paaspop heeft besloten deze zondag extra rijplaten aan te laten leggen op de parkeerplaatsen, die in de weilanden liggen. ,,Het is een utopie om heel de parkeerplaatsen vol te leggen met rijplaten, dat is niet te doen. Maar we gaan wel zo veel mogelijk de rijbanen vol leggen met rijplaten. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."

Ook is in samenspraak met de politie en andere partners een aantal parkeerplaatsen verplaatst. 'Plan B is gedeeltelijk in werking', meldt de politie op Twitter. En 'ruim de helft van de te verwachte parkerende bezoekers kan terecht op niet gebruikt grasland conform bestaand verkeersplan'.

Volledig scherm Flinke wolken pakken zich samen boven het terrein van Paaspop in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD

Van Hal schat dat er zeker vijftig medewerkers en vrijwilligers actief waren om automobilisten uit de modder te slepen, inclusief de welbekende boer Anton met zijn trekker. ,,Ze zijn tot diep in de nacht doorgegaan. Echt heel vervelend dit."

Niet nog een keer

Op Facebook leverde een eerder bericht over de modderproblemen verschillende reacties op. ,,Weten ze toch van tevoren!!! Slimmeriken. Ik zag het vrijdag ook gebeuren", laat Letje van Bakel weten. Mirella van Lierop is niet verbaasd dat het misgaat. ,,Is ieder jaar n ellende daar! Regelmatig vastgestaan met brengen en halen van mijn zoon."

Ook is er lof voor de eigenaar van D'n Kleine Dommel. ,,Gisteravond bij D'n kleine dommel ook heel veel auto's vast op het parkeerveld", certelt Fanny de Waal. ,,Gelukkig heeft de eigenaar een tractor geregeld en kon dus toch iedereen 's avonds met eigen auto en volle buik naar huis."

Sommige bezoekers vroegen zich eerder op zondag al af of er maatregelen genomen zouden worden. ,,Wij zaten gisteren namelijk vast in de modder en dat willen we vandaag niet nog een keer."