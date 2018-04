Paaspop ontvangt recordaantal van 81.000 bezoekers

De sneakers zijn niet fris meer, de beats bij Rico & Sticks wel

11:15 SCHIJNDEL - ,,Houd je haar netjes en je sneakers fris", zo klinkt het gebiedende refrein in de openingstrack van rapveteranen Rico en Sticks in de nieuwe Phoenix tent. Dat van die haren lukt nog wel, maar de sneakers hebben inmiddels een hoop te stellen gehad in de natte Schijndelse klei.