Parkeerkaart voor invaliden in Meierijstad: gratis of toch niet?

Kost de aanvraag voor een parkeerplaats voor invaliden in Meierijstad straks nog 177,20 euro, zoals nu? Of vergoedt de gemeente deze kosten uit het potje van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Het antwoord op die vraag volgt pas in de raadsvergadering van donderdag 20 september, want dan wordt een voorstel van de Socialistische Partij en Hart voor Schijndel in stemming gebracht. Beide oppositiepartijen vinden dat gehandicapten in de meeste gevallen niet zelf hoeven op te draaien voor de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart en/of - plaats. En ook niet voor het wijzigen van het kenteken, waarvoor 36 euro in rekening wordt gebracht.