Partijen Meierijstad nemen het op voor AgriFood Capital

Broers gestraft voor handel in cocaïne

1 maart DEN BOSCH - Een 26-jarige Udenaar kreeg deze donderdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar, voor het dealen van cocaïne in Uden, Veghel en Schijndel in 2017. De man zit al bijna vier maanden in voorarrest en die tijd wordt van de straf afgetrokken.