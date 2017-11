Podium in bibliotheek in Schijndel komt er, wat de raadsleden in Meierijstad betreft

Dat werd donderdagavond duidelijk in de raadscommissie mens en maatschappij in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Uit de reacties van de commissieleden bleek dat het voorstel op donderdag 7 december kan rekenen op grote steun. Het podium komt op de huidige locatie van de bibliotheek in cultureel centrum 't Spectrum aan de Steeg. De bibliotheek verkast tijdelijk naar een leegstaand winkelpand in het centrum. Pas komend jaar wordt duidelijk wat de definitieve locatie is voor de bieb; terug naar 't Spectrum of naar het voormalige gemeentehuis op de Markt.