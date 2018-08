Politie zoekt in Schijndelse vijver naar wapen waarmee Daan Hoefs werd doodgeschoten

Hoe de politie een gezochte oplichter (38) opspoorde en in Schijndel arresteer­de

11:24 SCHIJNDEL - Een voortvluchtige crimineel (38) die onder andere verdacht wordt van oplichting, bedreiging en stalking, is afgelopen vrijdag opgepakt. Dat gebeurde in berging van het appartement van een familielid in Schijndel, laat de politie donderdag weten.