Politie zoekt nieuwe werkplekken in Meierij

KEG in Schijndel gaat op IJslandse toer

18 juni SCHIJNDEL - De Kulturele Evenementen Groepen (KEG) Schijndel gaat op de IJslandse toer. Liefst 22 kunstenaars uit IJsland exposeren van zaterdag 7 juli tot en met vrijdag 31 augustus in de KEG-ruimte in 't Spectrum in Schijndel.