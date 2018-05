Rechtszaak kei-ongeluk Schijndel van start: slachtoffer wil erbij zijn

Een inmiddels 19-jarige plaatsgenoot zou normaal gesproken om 9.00 uur in het openbaar terecht staan. Maar zijn advocaat wil de rechtbank vragen of hij ook achter gesloten deuren wordt berecht. De rechtbank neemt daar 's ochtends een beslissing over.

Volgens Visser bepaalt de rechtbank ook of de slachtofferverklaring in het openbaar mag worden uitgesproken. Visser: ,,De verklaring is vooral bestemd voor de rechtbank, de daders en de advocaten. Als we na de zitting willen dat de verklaring openbaar wordt, dan kunnen we daar altijd nog voor zorgen. Maar we hebben daar nog geen beslissing over genomen."