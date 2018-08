Rembrandts Marten en Oopjen, maar dan niet de echte, staan bij Roel Praagman uit Schijndel in zijn woonkamer

Marten Soolmans en Oopjen Coppit staan er haast achteloos bij in de ruime woonkamer van Roel Praagman, de Schijndelse ondernemer en eigenaar van twee middeleeuwse kastelen en van heel veel kunst en antiek. Het gaat om replica's van de twee schilderijen van Rembrandt uit 1634, die voor maar liefst 160 miljoen euro werden aangeschaft voor het Rijksmuseum in Amsterdam en het Louvre in Parijs. De kopieën werden gemaakt door de voormalige meestervervalser Geert Jan Jansen. De meer dan twee meter hoge staande huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit zijn met het blote oog niet van echt te onderscheiden. ,,Ik heb de schilderijen nog niet ingelijst of opgehangen omdat ik ze tentoon wil stellen in mijn oude kantoorpand aan de Bosscheweg in Den Dungen", zegt Praagman (73).