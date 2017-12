Rockfenomeen Iggy Pop (70) als headliner naar Paaspop 2018: 29 nieuwe namen bekendgemaakt

SCHIJNDEL – Niemand minder dan Iggy Pop is volgend jaar een van de drie headliners van Paaspop. Dat heeft het Schijndelse muziekfestival donderdagochtend bekendgemaakt. Iggy Pop wordt gezien als de vaandeldrager van punk. Hij gaf eerder dit jaar nog een gedenkwaardig optreden in een uitpuilende tent op Lowlands.

De 70-jarige Iggy Pop, ook wel bekend als The Godfather of Punk, groeide in de jaren zeventig groeide uit tot een fenomeen, vooral dankzij zijn spraakmakende energieke shows en de rockklassiekers Lust For Life, Real Wild Child (Wild One), The Passenger en Candy.

Beste Lowlands-show

Volgens de festivaldirecteur van Lowlands gaf Iggy Pop dit jaar het beste optreden van het festival. ,,Ik ben groot fan van Iggy. En het was extra bijzonder om hem dit jaar te hebben omdat hij er op de eerste editie van Lowlands ook al bij was.”

Helaas was er geen tijd voor een onderonsje. "Hij was heel kort voor het optreden pas op het terrein en heel snel al weer weg. De man is zeventig, en wil gewoon even rust na zo'n show."

Tekst gaat verder onder deze video

Meer namen

Behalve Iggy Pop heeft Paaspop deze donderdag nog een hele rits aan namen bekendgemaakt, waaronder drum ’n bass grootheid Black Sun Empire en dj Fritz Kalkbrenner, de jongere broer van dancelegende Paul Kalkbrenner, met wie hij de bekende track Sky and Sand maakte.

Verder staan de volgende namen volgend jaar op de Schijndelse planken: Frequencerz, Fritz MY BABY, Pythius, Arcane Roots, Bizzey, Craig Hill, De Gestampte Meisjes, Hats off to Led Zeppelin, Joost, Lenzman & Dan Stezo, Nymfo, Otto Orgel, Popgunn, Puinhoop Kollektiv, Rewind, Team Rush Hour, Tony Banks, Tusky, Velvet Volume, Vipers (Queen Tribute UK) en Wulf.

Eerder werden onder meer al de volgende acts aangekondigd: Anne-Marie, The Bloody Beetroots Live, Boef, The Boxer Rebellion, Broederliefde, The Dirty Daddies, De Jeugd van Tegenwoordig, Dotan, Guus Meeuwis, Kensington, Lil' Kleine LIVE, Nothing But Thieves en Roxeanne Hazes.

De komende maanden tot aan Paaspop worden er nog ruim 100 van de in totaal ongeveer 200 acts bekendgemaakt.

'De mooiste Paaspop ooit'

Vorig jaar trok Paaspop een recordaantal bezoekers van 75 duizend over drie dagen. Directeur Peter Sanders noemde het vorig jaar zelfs "de mooiste Paaspop ever".