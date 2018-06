Rustige start op 1 Ander Festival in Schijndel: 'Er mag gedanst worden!'

Overgangs­re­ge­ling voor sportclubs in Meierij­stad blijft uit

1 juni SINT-OEDENRODE - Om het eventuele leed van huurverhoging voor sportclubs in Meierijstad te verzachten, stelde Team Meierijstad een overgangsregeling voor. Het gaat er niet van komen, want in de gemeenteraad is hier onvoldoende steun voor.