Schijndel en Spangen zijn dankzij Broederliefde eventjes één tijdens Paaspop

SCHIJNDEL - ,,We komen een feestje met jullie bouwen", is de boodschap waarmee Broederliefde het podium opstuift nadat hun gitarist de show met een gitaarsolo geopend heeft. Daarmee heeft Paaspop direct een primeur te pakken, want de begeleidingsband die zij samenstelden, heeft nog geen enkel festival aan kunnen doen.

De vier mannen uit de Rotterdamse wijk Spangen kunnen terugkijken op een succesvolle relatie met het Schijndelse festival. Vorig jaar stonden zijn nog in de Phoenix, de op één na grootste tent van het festival, waar het publiek toen aan alle kanten uitpuilde, en tot ver buiten de tent een glimp van de rappers op probeerde te vangen. Dat ze dit jaar dus op hoofdpodium Apollo staan, is een voor de hand liggende, maar daarom niet minder geslaagde keuze van de organisatie.

Met band is de groep er gelukkig niet bepaald tammer op geworden, zo blijkt tijdens deze editie. Veel van de swingende beats komen nog steeds direct van hun DJ, maar de band geeft hier en daar een rauwer randje aan het geheel. Bij 'Keskiednis' blazen de rookmachines al pilaren van rook de lucht in, maar bij opvolger 'Qu'est Qu'il Ya' slaat de vlam volledig in de pan. Bijna letterlijk, want ritmes in de muziek worden op verschillende momenten omlijst door vlammenwerpers die in hetzelfde tempo hun vuur de lucht in blazen.

Jezus

'Omin bitches en rare goons' in het publiek gaan aan het springen, dansen en juichen, en stoppen daar vervolgens het complete optreden niet meer mee. Het enige moment dat zowel publiek als band even gas terugnemen is wanneer het intro van '#JM' door hen wordt ingezet: 'Je loopt in een donkere tunnel / Je ziet het licht nog niet / En je vraagt God om hulp / Geef me een Jezus man!. Waarop het overwegend jonge publiek massaal een,,Jezus man!" terug scandeert, wachtend op een ,,Amen."