Schijndel krijgt een tweede zonnepark

'Schors­bos kwèkt!' is motto van carnaval 2019 in Schijndel

10 september SCHIJNDEL - 'Schorsbos kwèkt!' Dat is het motto van het carnaval in Schijndel in 2019. Het nieuwe motto werd zondag tijdens het hopoogstfeest bij de Schaapskooi in Schijndel door minister van protocol Johan van Gerwen bekendgemaakt.