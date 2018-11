Schijndel merkt nieuw afvaltarief Meierijstad meest in portemonnee

Het tarief voor afvalinzameling in Meierijstad stijgt volgend jaar van gemiddeld 195 euro naar 202 euro. Vooral Schijndelse huishoudens gaan de verhoging in hun portemonnee merken, zo valt op te maken uit het raadsvoorstel van het college van B en W. Schijndelaren betalen nu gemiddeld 166 euro per jaar voor - opgeteld - hun vastrecht, de milieustraat en inzameling van restafval en gft (groente- fruit en tuinafval). In Veghel ligt dat nu op gemiddeld 205 euro en in Sint-Oedenrode op 210 euro. ‘Alleen huishoudens in Schijndel en Wijbosch moeten meer betalen’, constateert oppositiepartij Hart voor Schijndel fijntjes op haar site. De partij vraagt zich af waarom de voormalige gemeente Schijndel kennelijk een lager tarief kon doorrekenen dan Veghel en Sint-Oedenrode.

Het college van Meierijstad stelt dat het hogere tarief voor afvalinzameling meerdere oorzaken heeft, zoals stijgende kosten, vaker ophalen van gft en dalende opbrengsten voor papier en textiel. Meierijstad wil met de nieuwe manier van afvalinzameling vooral sturen op het scheiden van afval. ‘De tarieven zijn een financiële prikkel voor de burgers om afval nog beter te scheiden', stelt het college. Huishoudens gaan vanaf 2019 meer betalen als zij meer restafval aanbieden. Zij kunnen kiezen voor verschillende grijze kliko's, namelijk van 40 liter (2,50 euro per lediging), 80 liter (5 euro per lediging), 140 liter (8,75 per lediging) of 240 liter (15 euro per lediging). Het omwisselen naar een grotere of kleinere container wordt ook in rekening gebracht, variërend van 25 tot 55 euro. Hart voor Schijndel heeft het college gevraagd om dit kosteloos te doen, aangezien het volgens deze partij het gevolg is van gemeentelijk beleid. ,,We adviseren burgers met klem om eerst eens te ervaren hoe zij uitkomen met hun afval", stelt wethouder Harry van Rooijen (VVD, afvalinzameling).