Schijndel staat in teken van armoede

Op dinsdag 10 april is een documentaire over armoede te zien in Het Gasthuis in Schijndel. De organisatie is in handen van Filmclub Schijndel. De filmavond begint om 19.30 uur, entree is 5 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden. Deze avond is ook een diaserie te zien die is gemaakt door leden van de fotoclub. Tevens geeft Manon van Dinther, coördinator van de voedselhulp, een presentatie.