Schijndelaar is kampioen met speurhond Shadow, 'echt een topsporter'

Van Oorschot (63) en Shadow (5) werden in het Louwers Stadion in Eindhoven met afstand kampioen in hun categorie. Shadow moest onder meer volgen, buisjes met verschillende geuren sorteren, voorwerpen zoeken en hindernissen lopen. ,,Onze vele trainingen zijn beloond", zegt Van Oorschot. Hij heeft met Shadow een bijzondere speurhond in bezit. ,,Shadow is heel populair, hij heeft overal in de wereld puppies rondlopen. Tot aan Vietnam toe." Het is ook weer niet zo dat Van Oorschot hier schatrijk van wordt. ,,Het geld dat we krijgen voor het dekken kunnen we goed gebruiken voor alle trainingen en autoritten. We houden er echt niet veel aan over hoor, het blijft hobby."