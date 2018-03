Schijndelse scholieren leren verleidingen van geld lenen weerstaan met toneelstuk

Hoe simpel en ondoordacht is het om je als argeloze jongere in het ravijn van eindeloos geld lenen te zien storten. Dat is het verhaal van hoofdpersoon Mark, die naïef geld leent bij zijn 'vriend' Bob. Dan is het als een voortrazende trein. Er is immers meer nodig om het bestaan aantrekkelijk te houden, of om vriendinnetje Noah aan je zijde te krijgen. Een te duur cadeau, pokeravonden, imponeren met een limousine, en dat naast al bestaande huur- en studieschuld. Van kwaad tot erger dus.

Rente

Het 14-jarige meisje Jaimy kon zich na afloop goed inleven in de situatie waarin Mark terecht kwam. Jongeren kunnen volgens deze Elde-scholier worden behoed voor deze praktijken door ouders, school, vrienden, maar ook door bedrijven en banken. De al even oude Joep had met aandacht gekeken en er zijn conclusies uit getrokken. "Ik geloof niet dat het mij zal overkomen", zegt hij, "ik denk meestal goed na over hoe ik mijn geld uitgeef." Precies dat streeft Bock en Baas na met 'Cashflow'. Dan is het begrijpelijk dat het stil is gedurende een uurtje theater. Zelfs al ben je 14 of 15.