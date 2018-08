Somaliërs in Meierijstad vieren Offerfeest

De meeste inwoners van Somalische afkomst in Meierijstad wonen in Veghel en Schijndel, een klein deel in Sint-Oedenrode. De Somaliërs kregen van de gemeente Meierijstad een bedrag uit het leefbaarheidsbudget voor een 'kennismakingsfeest', dat zij combineerden met het jaarlijkse Offerfeest. De mannen kwamen bijeen in Veghel, vrouwen en kinderen gingen een dagje uit naar attractiepark DippieDoe in Best.