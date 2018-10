Straatkunst staat centraal in Eindhoven, Schijndel en Den Bosch

Hambleton gaf de aanzet tot straatkunst, hij was de voorloper van bekende kunstenaars als Keith Haring en Banksy. Op alle drie de avonden in Eindhoven, Schijndel en Den Bosch is Wladimir Manshanden van de partij. De straatkunstenaar uit Eindhoven vertelt over zijn werk, beantwoordt vragen en laat zijn kunstwerken zien.

In Eindhoven ontvangt Docs in the City straatkunstenaars van het Eindhovense festival EMOVES. En in Den Bosch komen leden van het graffitifestival Kings of Colors. De avonden zijn op dinsdag 9 oktober in Eindhoven (Rozenknopje), woensdag 10 oktober in Schijndel (City Theater) en op donderdag 11 oktober in café Brouwers aan de Vaart in Den Bosch. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Entree: tien euro.