'Stress bij papegaaien komt vaker voor', zegt dierenarts na luchtballon-hartstilstand

SCHIJNDEL/ZUNDERT - Dierenarts Dries Sabbe keek niet gek op toen hij donderdagochtend las over de drie papegaaien die in de buurt van Zundert stierven aan een hartstilstand. De waardevolle vogels kregen zo veel stress van een overvliegende luchtballon, dat ze het loodje legden. De dieren zijn erg stressgevoelig. ,,Het zijn vluchtdieren, net als konijnen. Als ze niet weg kunnen, levert dat extra stress op.''

De Bredase dierenarts, die een grote affiniteit heeft met vogels, benadrukt dat volwassen papegaaien een geestelijk vermogen hebben van een menselijk kind van drie jaar. In de natuur zijn ze gewend direct te vluchten als er gevaar dreigt. Maar als dat niet mogelijk is, kan dat behoorlijk veel stress opleveren.

Lees ook Stress door luchtballon doodt zeldzame papegaaien, Schijndels bedrijf voor de rechter gesleept Lees meer

Dat kan een hartaanval opleveren, zoals bij de drie papegaaien in Zundert. Maar het uit zich meestal in plukken, zoals veel papegaaien doen die Sabbe in zijn praktijk ziet. Uit nervositeit of uit verveling trekken ze met hun snavel veren en dons uit.

,,Anders dan honden zijn de papegaaien die we in huis houden niet gedomesticeerd'', zegt Sabbe. Met andere woorden: ze zijn wild en tonen gedrag dat daarbij hoort. ,,Geluid van boven associëren ze met gevaar. Ze denken bijvoorbeeld dat het een roofvogel is, die uit de lucht valt. Ze zijn bang dat ze van bovenaf worden gegrepen.'' Althans, van die theorie gaan vogelkenners uit. ,,We kunnen het ze niet vragen natuurlijk'', grapt Sabbe.

Luchtballon

Om die reden werd een laag overvliegende luchtballon de twee hyacint-ara's en een geelnekamazone van een verzamelaar uit de buurt van Zundert fataal. ,,We werden opgeschrikt door een vreselijk geluid. Ik ben naar buiten gerend en tot mijn schrik zag ik een luchtballon die net de boomtoppen niet raakte. Hij was veel te laag'', beschreef de liefhebber van de dieren afgelopen week in de rechtbank. Hij eist een fikse schadevergoeding van het Schijndelse ballonbedrijf.

Een dierenarts stelde vast dat alle drie de papegaaien zijn omgekomen door een hartstilstand als gevolg van een acute stressaanval. ,,Meestal zie je dat papegaaien al meer onder de leden hebben, en dat ze niet alleen sterven aan de stress'', zegt Sabbe. ,,Maar het kan ook zeker dat ze zo erg schrikken van een luchtballon dat ze direct sterven.''

Quote Het is een kwestie van de aandacht afleiden, bijvoor­beeld door ze een voerpuzzel te geven Dries Sabbe, Dierenarts

'Houd ze bezig'

Ook van lichtflitsen en andere harde geluiden van boven kunnen opgesloten papegaaien, en overigens ook parkieten, flink van de leg raken. Wat kan een baasje doen als het bijvoorbeeld onweert? ,,Houd ze bezig'', adviseert de dierenarts. ,,Het is een kwestie van de aandacht afleiden, bijvoorbeeld door ze een voerpuzzel te geven. En zorg dat je ze binnenhaalt als het bijvoorbeeld onweert.'' Dat was met de gestorven hyacint-ara's in Zundert echter geen optie. De beesten zijn volgens Sabbe te groot om binnen te houden en zijn beter af in een volière buiten.

Nieuwe papegaaihouders raadt hij altijd aan eerst een cursus te volgen. Want de intelligente beesten hebben een forse gebruiksaanwijzing. ,,Ze zijn als een kind van drie jaar. Doe je er niets mee, krijgen ze gedragsproblemen, en gaan ze bijvoorbeeld op latere leeftijd veel schreeuwen.''