't Spectrum in Schijndel zoekt nieuwe manager

Schijnde­laar (29) langer in cel na doodschie­ten Erpenaar Daan Hoefs (26)

15 mei DEN BOSCH/SCHIJNDEL - De Schijndelaar(29) die op 27 april is aangehouden voor het doodschieten van Daan Hoefs (26) uit Erp moet nog enkele maanden in de cel zitten. Dat is onlangs bepaald bij de voorgeleiding. Al eerder moest hij veertien dagen in de cel zitten. Daar zijn na een tweede voorgeleiding 90 dagen bij gekomen.