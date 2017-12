Tankwagenchauffeur overleden na onwel worden bij Schijndels benzinestation

Heidi Lammers uit Schijndel krabbelt op na stam­cel­trans­plan­ta­tie: Ik voelde me als een baby die alles weer moest leren

22 december SCHIJNDEL - Met een brede glimlach opent Heidi Lammers de deur van haar woning in Schijndel en gaat haar gast voor. Eén keer zoekt een hand vluchtig steun aan een wand. Bijzonder? Heel bijzonder. Voor een ingrijpende stamceltransplantatie in Moskou kon ze dat stukje amper lopen, in ieder geval niet zonder een waggel in haar tred. Of ze liep met een rollator. Buiten zat ze in een rolstoel. De 42-jarige MS-patiënte heeft weer perspectief in haar leven.