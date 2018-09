Tesla betaalt rekening niet: Lucius Autotransport in Schijndel failliet

Bij Tesla Europe en bij de Tesla-vestiging in Tilburg is desgevraagd (nog) geen commentaar te verkrijgen. Ook eigenaar Joachim Lucius van Lucius Autotransport zegt niet te willen reageren.

,,Tesla had voor ruim vier ton aan rekeningen openstaan bij Lucius", stelt curator Berendsen, die het faillissement in behandeling heeft. Hij gaat de vier ton vorderen bij Tesla Motors Netherlands BV in Tilburg. ,,Daar ben ik nog niet aan toegekomen, maar dat gaat snel gebeuren."

Bij Lucius Autotransport in Schijndel, opgericht in 2013, waren negen mensen in dienst. Die zijn bijna allemaal aan de slag gegaan bij JLA Logistics BV, een ander transportbedrijf van Joachim Lucius. ,,Dit bedrijf staat helemaal buiten het faillissement", benadrukt Berendsen. JLA Logistics in Schijndel is gespecialiseerd in het vervoer van exclusieve auto's, zoals rally-auto's, Ferrari's en oldtimers.