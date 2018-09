Tesla betaalt rekening van failliet Lucius in Schijndel aan Belastingdienst

SCHIJNDEL/TILBURG - De openstaande rekening van Tesla Motors Netherlands bij het inmiddels failliet verklaarde Lucius Autotransport in Schijndel is betaald aan de Belastingdienst. Dat stelt een woordvoerder van Tesla in een reactie op eerdere berichtgeving.

Lucius Autotransport in Schijndel werd eerder deze week door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard. Het bedrijf had een miljoenenschuld bij diverse schuldeisers, zoals bij een uitzendbureau en de Belastingdienst. Uiteindelijk heeft de Belastingdienst het faillissement van de Schijndelse onderneming aangevraagd en beslag gelegd.

Schulden

Volgens curator Willem Berendsen, door de rechtbank in Den Bosch aangesteld om het faillissement van het transportbedrijf af te wikkelen, is Lucius Autotransport failliet verklaard omdat het de opgelopen schulden niet meer kon betalen. Volgens curator Berendsen heeft de eigenaar van Lucius tegen hem beweerd dat hij in problemen is gekomen door openstaande rekeningen. Onder andere van Tesla zou hij nog geld tegoed hebben. Berendsen is dat nog aan het onderzoeken.

De woordvoerder van Tesla, waarvoor Lucius nieuwe auto's afleverde in binnen- en buitenland, stelt nadrukkelijk dat al voor het faillissement van het Schijndelse bedrijf alle openstaande bedragen zijn betaald. ,,Tesla was vanwege het beslag er aan gehouden de facturen rechtstreeks aan de Belastingdienst te betalen", aldus de Tesla-woordvoerder. Volgens Tesla is het dus volstrekt onjuist van Lucius om te beweren dat de autofabrikant de oorzaak is van het faillissement van het Schijndelse bedrijf.