Twee keer verhuizen in wijk Schijndel voor renovatie

Alles beter dan slopen. Marinus Evers (77) denkt er net zo over als de meeste bewoners van de Schijndelse wijk Hoevenbraak. Hij woont al zeker vijftig jaar in zijn karakteristieke huisje in de Hoevenbraaksestraat en het liefst wil hij er ook de rest van zijn leven vertoeven. Maar het ziet er naar uit dat hij in ieder geval voor een poos zijn huisje uit moet. Dat is nodig voor de grootscheepse renovatie die de 170 woningen in Hoevenbraak te wachten staat, zo kregen de bewoners via een brief van woningcorporatie Huis & Erf te horen. ,,Het is nogal wat", zegt Evers.