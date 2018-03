Uitzending over overval Schijndel levert één tip op, 'Iedere tip is welkom'

,,De tip had betrekking op de compositietekening", aldus een woordvoerder van de politie. ,,De tip wordt verder uitgezocht en informatie blijft welkom." Op de vraag of één tip niet teleurstellend weinig is, zegt hij: ,,Iedere tip is meegenomen."

Bureau Brabant zond afgelopen maandag op Omroep Brabant een item uit over de gewapende overval op de groentezaak van Ton Kanters aan de Hoofdstraat in Schijndel. Deze had plaats op 5 december 2017 rond 18.05 uur. In de uitzending deed een winkelhulp, die een pistool van de overvaller op zich gericht kreeg, haar verhaal. Het meisje hield nachtmerries en paniekaanvallen over aan de gewapende overval op Ton Kanters. Een week na de overval ging zij weer aan het werk.