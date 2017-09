Uniek in Nederland, maar (nog) niemand wil Schijndelse Greyhoundbus hebben

Film over Meierijstad gaat in première

12:05 SINT-OEDENRODE - De film Stroomopwaarts over fusiegemeente Meierijstad gaat op dinsdag 19 september in première in De Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode. Maar dan is de film alleen te zien voor leden van heemkundekringen. Op zondag 24 september is de film voor het eerst te zien voor het publiek tijdens de open dag van Meierijstad.