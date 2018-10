Vader van schutter Mark S. niet vervolgd

Ontheffing voor alcohol in Meierij­stad blijft bij drie extra dagen

11 oktober SINT-OEDENRODE - Verenigingen en wijk- en dorpshuizen in Meierijstad kunnen vanaf 2019 drie keer per jaar ontheffing krijgen om alcohol te schenken, bovenop de normale openingstijden. En niet meer dagen, zoals Team Meierijstad in gedachte had.