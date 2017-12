Veel onvrede op basisscholen Schijndel

Carly van den Akker staakt voor de tweede keer dit jaar. De juffrouw van de basisscholen De Beemd en De Kring in Schijndel vindt het hard nodig. ,,De werkdruk moet écht omlaag. Ook verdienen we als leraren van het basisonderwijs meer erkenning", stelt ze.

Toch staken lang niet alle leerkrachten op de Schijndelse basisscholen. Net als de vorige keer in oktober betaalt het overkoepelende scholenbestuur SKOPOS de leraren deze dag niet door als zij staken. Daarmee is SKOPOS een uitzondering in deze regio. Onder leerkrachten en ouders bestaat veel onvrede over de beslissing van het bestuur. Ook Carly van den Akker maakte haar ongenoegen duidelijk. ,,Samen met collega's heb ik het bestuur een brief gestuurd."