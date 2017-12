Veiligheid voorop: alle 280 vrijwilligers in Wijbosch moeten volgend jaar een Verklaring Omtrent Gedrag hebben

Nieuw­jaars­re­cep­tie Meierijstad is dit keer in Sint-Oedenrode

8 december SINT-OEDENRODE - De nieuwjaarsreceptie van fusiegemeente Meierijstad is dit keer in Sint-Oedenrode. En heeft plaats op dinsdag 2 januari 2018 vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in het bestuurscentrum van Meierijstad aan het Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode.