Verdachten van keienongeluk in Schijndel komen vrij, maar wel met enkelband om

Vrouwen zwaar on­der­ver­te­gen­woor­digd in gemeenteraden Meierij, behalve in Boxtel

7 maart HAAREN - Een navrante constatering en al helemaal aan de vooravond van Internationale Vrouwendag: het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden is dun gezaaid in de Meierij. Boxtel uitgezonderd. Daar is net iets meer dan de helft van de raadsleden een vrouw. Hoe schril steekt dat af bij Haaren, waar slechts twee vrouwen in de gemeenteraad zitten.