Verswarenhuys in Schijndel sluit na drie jaar de deuren

SCHIJNDEL - 't Verswarenhuys in Schijndel sluit na komende zaterdag 7 juli de deuren. De winkel met versproducten opende in april 2015 de deuren in het pand aan de Hoofdstraat 71 A.

De winkel brengt in deze omvang onvoldoende op, zo meldt 't Verswarenhuys op Facebook. ,,Naast de winkel in Schijndel is er een Verswarenhuys in de Eindhovense vershal het Veem op Strijp-S. Daar komt het winkelconcept wél goed tot zijn recht", aldus Ruud van Oers van 't Verswarenhuys.

Van Oers heeft met eigenaar Wim Eijkemans van supermarkt Plus afgesproken dat zijn supermarkt aan de Hoofdstraat volgende week begint met de verkoop van 'brood zoals vroeger', een product van 't Verswarenhuys. Ook neemt Plus Eijkemans de verse loempia's op in zijn assortiment. Van Oers: ,,We begeleiden de mensen van Plus met de opstart van dit concept en de juiste bereiding van de producten. Deze worden geleverd door onze eigen groothandel."