Vijftig jaar actief voor de Gemondse muziekvereniging St. Lambertus

Dolstra haalde enkele herinneringen op. "Toen ik acht jaar werd, in 1966, ging ik bij de fanfare en ik weet nog dat ik het enige meisje was. Mijn vader had me een oude sopraansaxofoon gegeven en toen verzuchtte mijn moeder nog: 'Nu moet ons Jeanneke naar de blazers. Maar wat moet ze tussen al die mannen?' " Dolstra werd echter op handen gedragen. "Ja wat wil je? Ik was jong en een meisje. Dus ik kreeg veel marsen en chips tijdens de repetities en daarmee kon ik telkens wel een week vooruit tot de volgende repetitie."