Voedselbos in Schijndel vergt nog een lange adem

Kunstgras­vel­den zonder korrels in Schijndel zijn veel te glad, voetbal­lers durven niet te spelen

15 augustus SCHIJNDEL/WIJBOSCH - Veel te glad, oordelen de voetballers van Avanti'31 in Schijndel over hun nieuwe kunstgrasveld. Zij willen er voorlopig niet op trainen. Hetzelfde type veld heeft ook bij WEC in Wijbosch kinderziektes.