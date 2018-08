Voetballen in Schijndel voor titel koning of koningin

Grondbe­drijf Meierij­stad zit in de lift

10 augustus VEGHEL - Lopen de miljoenen binnen bij de gemeente Meierijstad door de verkoop van grond? Of loopt Meierijstad 'extreem risico' met het vele grondbezit? Duidelijk is in ieder geval dat het grondbedrijf uit het 'dal' klimt.