Weer een aanhouding in onderzoek naar Schijndels keienongeluk

UPDATESCHIJNDEL - De politie heeft bekend gemaakt dat ze zaterdag ook een derde verdachte heeft aangehouden in verband met het keienongeluk in Schijndel. Het zou wederom gaan om een 17-jarige jongen uit Schijndel.

Het is de derde aanhouding in twee dagen tijd. Op vrijdag werd bekend dat de politie een 17-jarige jongen uit Schijndel heeft aangehouden in verband met de zaak. Zaterdagochtend volgde het nieuws dat ook een 19-jarige jongen is aangehouden.

De aanhoudingen volgen na een uitgebreid onderzoek van de politie. Het sporenonderzoek op de Structuurweg in Schijndel waar het ongeluk gebeurde, leverde enkele bruikbare DNA-sporen op. De eerste verdachte, een jongen van 17, werd direct gematcht aan dit DNA en hij werd dus op vrijdag aangehouden. De tweede verdachte bleek een vriend van de eerste te zijn. Op basis waarvan hij is aangehouden is niet bekend.

De derde verdachte is ook onderdeel van de vriendengroep van de andere twee. Of nog meer aanhoudingen volgen kan een woordvoerster van de politie nog niet zeggen. ,,Dat hangt af van de ontwikkelingen in het onderzoek." De drie verdachten blijven voorlopig vastzitten voor verhoor.

Opgelucht

Tynni Habraken, het destijds zwangere slachtoffer van het ongeluk, reageerde vrijdag verheugd op het nieuws van de eerste aanhouding. ,,We hebben hier lang op moeten wachten. Het is fijn dat, als alles mee zit, we iemand ter verantwoording kunnen roepen voor het vreselijke dat Tynni is overkomen", liet zij samen met haar vriend Stephan weten.



Het stel ging door een extreem moeilijke tijd. Na het ongeluk in juni van 2017 lag Tynni er enkele dagen zeer slecht bij. Het lot van haar kind was ook enige tijd onduidelijk. Enkele weken geleden werd het kindje gezond geboren. ,,Het is een hele heftige periode geweest. Gelukkig gaat met onze baby alles goed. We zien haar echt als ons kleine wondertje."