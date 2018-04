Wielerkoers stilgelegd na botsing tussen auto en renner WV Schijndel

Zolang ik geen erfenis krijg, zit ik prima in mijn huurhuisje

13:24 Tijdens mijn zoektocht naar een ruim en betaalbaar vakantiehuis voor komende zomer, valt mijn oog op een binnenkomend nieuwsbericht. Aan de Esschebaan in Boxtel staan een privé-sauna, jetstream, lift en bar te koop. Prijskaartje van dit landhuis? Een slordige 2,6 miljoen. Voor hetzelfde geld heb ik ook een Erpse boerderij met zwemvijver, thuisbios en walk-in-closet zie ik. Of een villa in Oisterwijk met wijnkelder, binnenbad en acht badkamers. Hmm ... lastig kiezen zo.