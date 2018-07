Wielrenner zwaargewond door val in Schijndel

Sociaal werk in Meierij­stad bundelt opnieuw de krachten

29 juni VEGHEL/SCHIJNDEL - ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, MEE regio ‘s-Hertogenbosch en Juvans in ’t Spectrum in Schijndel tekenen vogende week een overeenkomst waarin zij hun samenwerking in Meierijstad opnieuw voor anderhalf jaar vastleggen.