Wietplantage met 84 planten en 178 stekjes opgerold in Schijndel

Bloemenwijk Schijndel voert in bestuurscentrum actie voor een fatsoenlijk wijkgebouw

27 februari SINT-OEDENRODE/SCHIJNDEL - Volle bak op de publieke tribune in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Bewoners van de Bloemenwijk in Schijndel kwamen dinsdagavond in groten getale naar een beeldvormende avond voor de gemeenteraad, als protest tegen het huidige voorstel van Meierijstad voor een nieuw wijkcentrum. Dat is 150 vierkante meter kleiner dan oorspronkelijk was overeengekomen.