Wijbosch krijgt een hospice voor laatste levensfase

Wilt u nog even een wandeling maken? Dan kan dat. Wilt u die heerlijke groentesoep nog eens proeven die u vroeger altijd maakte? Dan kan dat straks ook in Anna Hospice, een nieuwe verblijfplaats in Wijbosch voor mensen die waardig willen sterven. Zorgorganisatie Laverhof opent dit hospice in januari 2019 in een deel van Annahof aan de Eerdsebaan, waar de Zusters van Liefde tot voor kort verbleven. ,,We starten met drie bedden, maar kunnen eventueel uitbreiden naar vijf bedden", zegt clusterdirecteur Dominique den Brok van Laverhof.