Winkelhulp Schijndel had paniekaanvallen na overval

Zo vertelde zij maandagavond 12 maart in een uitzending van Bureau Brabant op Omroep Brabant. De overval op groente- en tuinwinkel Ton Kanters Gezond Genieten aan de Hoofdstraat in Schijndel had plaats op dinsdag 5 december, pakjesavond dus.

De overvaller kwam die bewuste dag rond 18.05 uur de winkel binnen en bedreigde drie medewerkers met een vuurwapen. Hij eiste geld. Een van de personeelsleden moest de kassa openen en gaf de overvaller het geld. Hij ging er vervolgens vandoor in de richting van het centrum. Het bewuste winkelmeisje kwam maandag aan het woord in Bureau Brabant. ,,Ik stond net schoon te maken en zag iemand aanlopen. En ik wist meteen dat het niet goed was. 'Ik wil geld!', schreeuwde hij. De man hield een pistool op ons gericht. Ik was in shock, je doet wat je wordt opgedragen. Ik dacht echt dat mijn laatste seconden waren aangebroken."