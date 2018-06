Winnende Bumper is zaterdag in Schijndel te zien

SCHIJNDEL - Politiehond Bumper, die donderdagavond The Best Social Award won, is zaterdag 9 juni te zien in Schijndel tijdens de open dag van politieteam Oost-Brabant.

Bumper en zijn baasje, Stephan Verwegen die oorspronkelijk uit Hedel afkomstig is, kregen de prijs voor het beste dier op social media. Bumper heeft meer dan 100.000 volgers op social media, onder meer Facebook en Instagram. In de nieuwe categorie gaf Bumper onder andere Fiep the Kittykat en Guus the Duck het nakijken.

Doordat Bumper de prijs won, is hij zaterdag wel iets korter te zien in Schijndel. De hond is gevraagd door een tv-programma en moet daardoor wat eerder weg uit Schijndel. Hij is waarschijnlijk tot ongeveer 13.30 uur in Schijndel. 'De tol van beroemd zijn zullen we maar zeggen...', aldus de politie op Facebook.