Winterpark Schijndel toont steden hoe het moet

Elde College: wie bakt het lekkerste worsten­brood­je?

1 november SCHIJNDEL- Wie is de beste worstenbroodjesbakker? Daar draaide het donderdag om in het Elde College in Schijndel. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Vossenberg gingen met elkaar de strijd aan. Dit in verband met het project ‘Heel Schijndel bakt’ waar de leerlingen van diverse Schijndelse basisscholen aan deelnemen.