Woeste Weide in Schijndel is al aan vervanging toe

De kleinkinderen van Wim en Annemarie Gevers uit Schijndel genieten zichtbaar in de Woeste Weide, de grote natuurspeeltuin die in 2014 werd geopend aan de Baselaarshoef in de wijk Boschweg. Zeker twintig kinderen zijn op deze zonnige middag aan het spelen. De Woeste Weide ligt er prachtig bij, in de verte lopen zelfs pony's rond.

Toch moet de speeltuin achter het Veronicapark al voor een deel vervangen worden omdat sommige onderdelen verrotten, zo staat in de begroting van Meierijstad te lezen. ,,Nee, daar hebben we nog niets van gehoord", reageert Wim Gevers. ,,Maar het zal heus wel veilig zijn hier.”

Een woordvoerder van de gemeente Meierijstad benadrukt dat de veiligheid ‘niet in het geding is’. De speeltuin kan gewoon open blijven. ,,Maar we willen voorkomen dat het onveilig wordt. Daarom vinden we vervroegde vervanging noodzakelijk. Zaken die een veiligheidsrisico vormen, worden direct verwijderd of vervangen.”

De kosten voor vervanging zijn nog niet bekend. ,,We gaan een plan van aanpak opstellen hoe we deze prachtige speelplaats in stand kunnen houden. Mogelijk dat het ontwerp wordt aangepast, door bijvoorbeeld minder houten speelelementen toe te passen. Dit gaan we doen in overleg met de omwonenden.”