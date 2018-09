'Zaterdag aan tafel: hoogtepunt van de week'

Noor Reigersman



In Schijndel is Daan Hermes (59) bekend als voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Woonmeij. In het dagelijks leven is hij directeur van een e-businessbedrijf. En dan maakt hij ook nog tijd vrij voor vrijwilligerswerk bij het Schijndels carnaval én hij is penningmeester van de Stichting vrienden van het Andere Wonen. ,,Kleinschalig wonen voor mensen met dementie."

Restaurant/café'

Restaurant Noot. Het is nieuw, een goed restaurant met een mooie inrichting. De uitbater is nog geen dertig. Een nieuwe generatie neemt het stokje over, op een eigentijdse manier.

Winkel

Het liefst ga ik op zaterdag naar de Kaaskoning en de bakker zit in hetzelfde pand. Als je vervolgens aan tafel gaat, dan is dat voor mij het hoogtepunt van de week.

Mooiste plek

De Houterd en de Houterdsedijk. In die buurt woon ik. Dat is wel een typisch Meierij-landschap met zandwegen geflankeerd door populieren, en met kleine bosjes. Buitengebied en toch zit je nog geen twee kilometer van de Markt af.

Mooiste herinnering

Die heb ik niet echt in deze context.

Eeuwig zonde

Dat er geen station meer is in Schijndel. Blijkbaar is die hier ooit geweest. De spoorlijn ligt er nog. Ik herinner me nog wel dat er vroeger een mannetje met een vlag voor de trein uit liep, die in een slakkengangetje reed. Daardoor waren er geen spoorbomen nodig. Ook erg jammer dat er geen aansluiting op de A2 bij Boxtel meer is.

Op de schop

De gemeentehuis moet op de schop. Niet slopen, maar het moet een herbestemming krijgen en dat duurt nu al véél te lang. Denk aan appartementen, horeca en middenstand. Met bijvoorbeeld een tuin op het dak. Het zit in het centrum van Schijndel, dus het is belangrijk dat je dat goed aanpakt. Verder moet er meer gebouwd worden in Schijndel. De jeugd vertrekt en dan verliest een dorp zijn vitaliteit en dynamiek. Je moet de faciliteiten op peil houden om dat te voorkomen. Je kunt ook appartementen in oude kantoorgebouwen realiseren.

Ter ontspanning

Ik fiets veel in binnen- en buitenland. En ik hockey, maar dat mag geen naam hebben.

Schijndel in één zin