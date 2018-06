Zomerpalet in Schijndel vermaakt ouderen voor tiende jaar op rij

Iedereen vanaf 55 jaar is in de periode van 18 juli tot en met 22 augustus iedere woensdagochtend welkom bij het tienjarige Zomerpalet van Welzijn De Meierij voor ontmoetingsochtenden. De cursussen en andere activiteiten hebben steeds van 10.00 tot 12.00 uur plaats in cultureel centrum 't Spectrum aan Steeg 9 in Schijndel. ,,Zomerpalet is tien jaar geleden ontstaan voor de thuisblijvers onder de ouderen", zegt Monique Wolters, sociaal werker bij Welzijn De Meierij. ,,In de zomer is er weinig te doen aan activiteiten en de kinderen zijn vaak op vakantie. Daarom zijn we gestart met deze zomeractiviteiten." Andere jaren kwamen er gemiddeld dertig tot veertig ouderen op de bijeenkomsten af. ,,Veel ouderen missen een plek om samen dingen te ondernemen of om gewoon gezellig te kletsen."