Zonnepark in Meierijstad is slechts opwarmer

De Energie Coöperatie Schijndel (ECS) is naarstig op zoek naar nieuwe (bestuurs-)leden in de voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode. Dit met het oog op uitbreiding. ,,We willen verder als Energie Coöperatie Meierijstad", zegt ECS-bestuurslid Paul Pötggens. ,,Als je een serieuze gesprekspartner wil blijven van Meierijstad, zul je actief moeten zijn in héél de gemeente." In 2016 werd al gesproken over een energiecoöperatie voor heel Meierijstad, maar toen werd het nog te vroeg gevonden in Schijndel. ,,Nu zijn we er wel klaar voor", denkt Pötggens. De eerste leden zijn al gevonden in Sint-Oedenrode en Veghel. ,,We hebben al zeven kandidaten. Ons streven is om in 2019 te starten voor heel Meierijstad."